Весенний "Парад звезд" собрал более тысячи участников

Фотография предоставлена организаторами конкурса

VI детский региональный конкурс "Парад звезд" состоялся в спортивном комплексе "Зодчий" 13 и 14 марта. "Парад звезд" – это мероприятие, воспоминание о котором радует даже спустя время, ведь это не просто конкурс, а настоящий праздник для детей!

Организатором мероприятия выступил учебно-практический центр "Эксперт" при участии анимационной группы детского центра "Ступеньки".

В этом году мероприятие прошло в новом формате из-за эпидемиологической обстановки: конкурсные дни были разбиты на блоки, а от гала-концерта пришлось отказаться.

Даже несмотря на нововведения, конкурс все равно получился на высоте! На мероприятие приехали юные артисты из домов культуры, гимназий, частных детских садов, а также участники ансамблей и студий – более 1000 человек. После выступлений артисты занимали места в зрительном зале и наслаждались концертной программой.

Между выступлениями участникам не давали скучать: ребята общались и играли с яркими космо-дивами и двумя инопланетянами – конкурс в этом году проводился в космическом формате.

На награждение участников приглашали по три-четыре человека в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, однако организаторы конкурса уверяют, что в осеннем сезоне позволят подниматься на сцену всем участникам во избежание разногласий внутри коллективов.

Отдельную благодарность руководители конкурса выразили партнёрам, без которых этот праздник бы не состоялся: термальный источник "ЛетоЛето", батутный центр "Атмосфера", ресторан доставки еды "ЕдаЕда", бренд MO.Family_wear, языковая школа Priorita, доставка воды "Акватель" и медиахолдинг "Афиша Тюмень". Победители получили приятные призы от партнеров конкурса, почетные грамоты и медали.

Организаторы детского регионального конкурса "Парад звезд" благодарят всех за отличный праздник! Следующий осенний конкурс пройдет в подобном формате. Следите за новостями в социальных сетях "Парада звезд" и не пропустите новые события!