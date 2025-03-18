Конкурс "Достойные потомки великой России" проводится в Тюменской области

Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс "Достойные потомки великой России". Конкурс проводится в регионе впервые, прием заявок продлится до 25 марта.

Проявить себя в творческом состязании могут представители детских и молодежных коллективов, клубных формирований, культурно-досуговых учреждений, общественных национальных объединений региона, школ, средне-специальных и высших учебных заведений.

"Проект направлен на укрепление единства российской нации, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, укрепление межнационального согласия и патриотическое воспитание молодежи. В этом году мы приурочили конкурс к Году защитника Отечества в России, Году героев в Тюменской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - прокомментировала заместитель председателя реготделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области Людмила Шабанова.

Победителей определят в нескольких номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово" и спецноминация "Моя Родина". Участников поделят на четыре возрастные группы: 7-10, 11-13, 14-17, 18-23 года включительно.

Отборочные этапы пройдут 5 апреля - в Тюмени, 12 апреля - в Ишиме, 19 апреля - в Ялуторовске, 26 апреля - в Тобольске. Торжественная церемония награждения и гала-концерт с участием лучших коллективов и исполнителей состоится в конце мая в областном центре.

С положением конкурса "Достойные потомки великой России" можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что важнейшим партнером в организации и проведении многих мероприятий реготделения "Ассамблеи народов России" является Общественная палата Тюменской области - именно с ней ассамблея подписана первое соглашение о совместной работе. В составе Общественной палаты региона работают несколько членов "Ассамблеи народов России", у организаций есть общие темы и проекты, которые совместно реализуются для укрепления мира и согласия в обществе.