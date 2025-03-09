Роботизированные тренажеры используют для реабилитации в "Роднике"

В тюменском "Центре комплексной реабилитации "Родник" дети с инвалидностью реабилитируются с помощью роботизированных тренажеров с биологической обратной связью.

Отделение механотерапии в "Роднике" пополнилось новыми установками активно-пассивной реабилитации. Это комплекс пре-гейт терапии "OMEGO" и система "ОРТОРЕНТ МОТОРИКА".

Современные роботизированные тренажеры для реабилитации верхних и нижних конечностей, под действием которых выполняются повседневные движения, а реабилитационный процесс маскируется под мотивационные игры.

"Если "OMEGO" работает по принципу биологической обратной связи, позволяет выполнять циклические упражнения и жим ногами, то система "ОРТОРЕНТ МОТОРИКА" предназначена для оценки и лечения моторных и когнитивных навыков, имитации движений верхних конечностей при помощи интерактивных программ", — рассказала врач ЛФК Центра "Родник" Александра Журавлева.

Дети с двигательными нарушениями занимаются также на тренажере "Motomed", где разрабатывают контрактуры и работают над тонусом мышц; виброплатформе "Galileo", универсальном тренажере для развития внутримышечной координации и стабилоплатформе, которая применяется для восстановления баланса тела, улучшения качества равновесия и координации движений.

Роботизированная механотерапия и тренажеры в сочетании с другими направлениями комплекса реабилитации, такими как адаптивная-физическая культура, занятия с тренерами и педагогами и др., дает синергетический эффект для здоровья ребенка. Наличие биологической обратной связи позволяет более качественно оценить участие пациента в процессе занятий и скорректировать нагрузку.

По материалам ЦКР "Родник".