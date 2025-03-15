С какими вопросами обращаются тюменские дети на телефон доверия

Несовершеннолетние не могут обратиться за помощью и консультацией к психологам и другим специалистам без того, чтобы об этом не узнали родители. А бывают ситуации, когда это необходимо. Тогда на помощь приходят специалисты детского телефона доверия.

Это бесплатная анонимная служба, созданная по инициативе Фонда поддержки детей. Позвонить на детский телефон доверия можно по номеру 8-800-2000-122 с любого стационарного или мобильного аппарата, или по короткому номеру 124 только с мобильного телефона, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Много вопросов о взаимодействии со сверстниками, друзьями, братьями, сестрами и родителями. Бывает, что дети просят помочь не себе, а близким. Говорят: "Я не смогу адекватно и профессионально до них "достучаться", но если бы поговорили вы, было бы очень здорово". Иногда просто передают телефон маме или папе. Но вообще делать так не очень корректно, потому что родитель может быть не готов к подобной беседе. В этих ситуациях мы говорим: "Если взрослый рядом и сейчас готов разговаривать – тогда, пожалуйста, а если нет – просто передай ему наш номер телефона, он позвонит, когда посчитает нужным". Зачастую и сами родители делают так – просят консультанта прямо сейчас поговорить с ребенком и сказать, как он должен себя вести, или разъяснить, какое наказание его ждет за тот или иной проступок, – рассказала специалист.

Иногда специалистам телефона доверия приходится работать со сложными и даже трагическими случаями, например, такими, как желание в сильном эмоциональном порыве наказать обидчика. Тогда консультант обязан отговорить звонящего, привести аргументы и доводы не совершать таких поступков, найти ту ценность, которая не даст ему оступиться. В итоге абонент сам может попросить об экстренной медицинской помощи и назвать свой адрес.

– Самый трудный контингент звонящих – люди, готовые сделать последний шаг и попрощаться с жизнью. С такими надо говорить непрерывно, даже если они уже дали свои координаты и к ним едет скорая медицинская помощь.

Если ребенок приходит к родителю и говорит, что с ним случилась беда, а тот его выслушает и, как минимум, не накричит, не отругает – он сделает это и в следующий раз. Но бывает, что взрослым некогда, они отмахиваются и говорят: "Разбирайся сам в своих проблемах". Не потому, что они злые или черствые, а потому, что порой родители не придают особого значения детским переживаниям. Им кажется, это или сиюминутный каприз, или что ребенок уже достаточно самостоятелен.