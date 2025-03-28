В Тюменской области развивают проект по внедрению здоровьесберегающих технологий в школах

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюменской области развивают проект "Здоровая школа – здоровое общество", направленный на внедрение здоровьесберегающих технологий в школах. Благодаря их использованию в других регионах добились снижения патологий зрения и опорно-двигательного аппарата у детей, улучшения концентрации и самоконтроля и увеличения роста учащихся на 15 см.

В России существует сообщество, продвигающее технологии профессора, доктора медицинских наук, Почетного работника общего образования Российской Федерации Владимира Базарного. Эти методики направлены на сохранение здоровья школьников и они внедряются почти в 20 регионах страны при поддержке предпринимателей и губернаторов. Однако в Тюменской области до сих пор не было комплексного подхода — применяли только отдельные элементы в некоторых школах. Общественные активисты намерены осуществлять программу по внедрению технологий в школах региона.

"Основа методики — устранение противоречий между физиологией ребенка и традиционной системой обучения. Каждый школьник во время обучения и воспитания должен и стоять, и сидеть, и двигаться, в том числе, и во время обучения", - рассказал член комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области, кандидат технических наук Сергей Пульников.

Как рассказал инициатор, в первую очередь методика предлагает использовать в школах динамические парты-конторки, которые позволяют детям каждые 10–15 минут менять позу – стоять и сидеть. Для активации нервных окончаний активисты предлагают использовать в учебных заведениях сенсорные стимуляторы - массажные коврики, мячи и сосновые шишки.

"Мы предлагаем также использовать вестибюлярные и визуальные тренажеры, которые размещаются на стенах и потолке для тренировки зрения. Для младших школьников на стенах следует размещать специальные панно. И самое интересное, что входит в эту методику, – каллиграфия пером с чернилами", - сообщил Сергей Александрович.

Помимо этого на следующем этапе внедрения технологий активисты предлагают параллельное обучение мальчиков и девочек. Школьники будут встречаться на переменах, а заниматься раздельно с учетом физиологических различий детей. Во время применения командных практик и спортивных занятий мальчики и девочки могут заниматься вместе.

Кроме этого, инициаторы намерены использовать в школах "живой звук" - отечественные акустические системы, влияющие на клеточном уровне и восстанавливают здоровье организма через звук. Инновацию начали внедрять только в этом году, отметил Сергей Пульников.

"Чтобы внедрить эти технологии, недостаточно оснастить один класс - требуется включить программу в стратегию развития муниципалитетов, подготовить учителей и управленцев, обновить материальную базу, при этом, стоимость решений ниже, чем у стандартного оборудования", - рассказал Сергей Пульников.

Для системной реализации программы в Общественной палате Тюменской области создана межведомственная рабочая группа из 14 участников – медиков, педагогов, проектировщиков и и специалистов Роспотребнадзора.

В настоящее время инициаторы проводят разъяснительную работу с главами муниципалитетов и директорами школ и занимаются проектированием "пилотной" школы с интегрированными здоровьесберегающими технологиями. Для запуска программы ведется отбор заявителей на переоборудование и обучение кадров.

По оценке члена комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты, апробация методики в СССР в 1980-х и в современных "опытных" школах показала снижение патологий зрения и опорно-двигательного аппарата у детей, улучшение концентрации и самоконтроля и увеличение роста учащихся на 15 см по сравнению со сверстниками.

"Без системного подхода даже лучшие технологии остаются точечными. Наша цель - сделать здоровьесбережение нормой для всех школ области", - сделал вывод руководитель рабочей группы Общественной палаты Сергей Пульников.

Тюменские общественники приступили к разработке комплексных решений внедрения здоровьесберегающих технологий на этапе проектирования. В тюменском микрорайоне ДОК в районе улиц Иркутская – Курчатова - Саратовская ведется проектирование школы, которая будет оснащена с использованием здоровьесберегающих технологий.