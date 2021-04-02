В Тюменской области фото пьяных водителей будут публиковать в соцсетях

Сотрудники Госавтоинспекции создадут в социальных сетях "галерею" будущих лишенцев водительских удостоверений, состоящую из фото водителей, задержанных в выходные дни за управление транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. Фото каждого водителя будет дополнено информацией о показаниях алкотестера при проведении освидетельствования на алкоголь.
В выходные дни в Тюменской области пройдет мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на отстранения от участия в дорожном движении пьяных водителей.
В этом году число ДТП с участием пьяных автомобилистов на тюменских дорогах выросло. С начала года нетрезвые водители спровоцировали 40 ДТП, в которых погибли 3 человека, 69 человек ранены. Каждое 13 ДТП в регионе происходит с участием водителя в состоянии опьянения.
Автоинспекторы задержали с начала года на дорогах области 1 797 водителей в состоянии опьянения, в том числе 199 совершивших это правонарушение повторно в течение года и подлежащих уголовной ответственности.
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