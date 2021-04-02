В Тюменском театре кукол показали два благотворительных спектакля "Маугли"

Фото: пресс-служба ТКТО

Тюменское концертно-театральное объединение провело новый благотворительный проект: 30-31 марта 2021 года в 18 часов на сцене Тюменского театра кукол показали благотворительный спектакль "Маугли" для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребят, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, а также детей медицинского персонала работающих в красной зоне с COVID -19.

Тюменский театр кукол приурочил эти мероприятия к своему 75-летию. Не случайно выбор пал на спектакль режиссера Натальи Явныч "Маугли". Спектакль шикарен, в нем радует все – форма и содержание. От сцены глаз не могут отвести не только дети, но и взрослые. В постановке использованы очень яркие декорации, костюмы, сложный свет. Великолепная игра актеров погружает в мир киплинговских героев.

Даниилу пять лет, он впервые пришел в Тюменский театр кукол. С большим удовольствием сфотографировался на баннере вместе с двумя ростовыми куклами, а после спектакля забрал бесплатный магнитик со своим изображением, их делали здесь же, в холле театра. Помимо эмоций от постановки, у ребят осталась такая память о театре.

"Современным детям зачастую сложно усидеть долго на одном месте, если в руках нет смартфона, но в театре оказалось это возможно. Даниил почти час завороженно смотрел на сцену, ему очень понравился спектакль "Маугли". Думаю, придем не раз в Тюменский театр кукол. Спасибо спонсорам, что пригласили нас сюда", - поделилась впечатлениями тюменка Ксения.

Напомним, билеты на спектакль "Маугли" помогли приобрести благотворители Тюмени для 600 детей.

Билеты, приобретенные партнерами и спонсорами Тюменского концертно-театрального объединения, были переданы по официальному запросу в следующие организации:

1. НКО "Центр семейных инициатив "Добрая Тюмень"

2. Центр развития социальных проектов "Милосердие"

3. Общественная организация многодетных семей "Радость"

4. НОЧДОУ "Институт уникальных детей"

5. Департамент социального развития "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"

6. Департамент здравоохранения Тюменской области.

Тюменское концертно-театральное объединение благодарит за доброе дело, которое они помогли осуществить, следующие организации:

1. Фонд "Сотвори из жизни шедевр Фонд развития искусства и культуры", президент Фонда Грошева Юлия Михайловна

2. ООО "Тюменьнеруд", генеральный директор Ткачев Вячеслав Владимирович.

3. ООО "НефтеХимМонтаж", генеральный директор Гезумян Артур Степанович

4. ООО "Стоматологическая поликлиника №3", директор Иванова Любовь Александровна.

5. ООО "Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов", генеральный директор Нанивский Михаил Евстахиевич

6. ЗАО "Эльф", генеральный директор Мезенцев Сергей Анатольевич

7. ООО "Аккорд ЧОП", генеральный директор Семенова Татьяна Александровна

8. Индивидуальный предприниматель Попова Ирина Абрамовна.

9. ООО "Медицинская клиника Акцент", директор Фомина Светлана Викторовна.

10. ООО СЗ "Меридиан", генеральный директор Вечков Евгений Борисович

11. ООО "АС-проект", генеральный директор Ананян Тигран Варданович

12. ООО "Мебель Групп", генеральный директор Ачинович Ирина Федоровна

13. ООО "Альтернатива", директор Плотников Вячеслав Олегович

14. ООО "Зелень", директор директор Кияева Ирина Валерьевна

15. ООО Торговый дом "Провизор", директор Медведева Оксана Анатольевна

16. ООО "Тюменский Цум", генеральный директор Глазунова Юлия Александровна

17. ООО "Автоград капитал", генеральный директор Коробейников Андрей Григорьевич

18. ООО "Максим-рестораны", директор Барманжеева Александра Леонидовича

19. Индивидуальный предприниматель Киселев Андрей Николаевич

20. ООО "Авто-газ", генеральный директор Хохлов Александр Валерьевич

21. АО "АСУ технология", Генеральный директор Силифонкин Валерий Иванович

22. ООО "Ариерра", генеральный директор Кузнецов Роман Николаевич

23. ООО "СВЕЗА Тюмень", Управляющий Городецкий Николай Александрович