Итоги творческого сезона в Тюменском театре кукол: 770 показов и 170 тысяч зрителей

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В Тюменском театре кукол 23 июня завершается 78-й театральный сезон, причем на очень оптимистичной ноте: премьеры удались, особенно нашумел спектакль "Мастер и Маргарита", число зрителей кратно возросло, формат творческих встреч с театралами понравился как публике, так и актерам, творческие планы оговорены вплоть до 2027 года.

О завершающемся и предстоящем сезоне, жизни и планах театра кукол речь шла на пресс-конференции с участием гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероники Кирюшиной, худрука ТКТО по театральному направлению Натальи Явныч и директора театра Романа Явныча.

Про итоги

Вероника Кирюшина рассказала, что в сравнении с допандемийным сезоном 2019-2020 года, в этом сезоне почти в два раза увеличились показы спектаклей и чуть больше чем вдвое увеличилось число посещений. Если брать в цифрах - 770 показов и 170 тысяч зрителей. Произошло это, по ее мнению, за счет налаживая в театре эффективной работы, планирования, использования других площадок - в частности, в ДК "Нефтяник" и музейном комплексе имени Ивана Словцова. "Театр, труппа, и то, что происходит в театре, очень востребовано нашими жителями. Среди зрителей не только тюменцы, но это и гости нашего города", - отметила она.

Знаковым событием уходящего сезона стала премьера спектакля для взрослых "Мастер и Маргарита". Состоялось более двадцати показов, но интерес к постановке не стихает - билеты раскупаются практически на старте продаж. Также востребованы спектакли для совсем маленьких детей - беби-направление тоже развивается. Традиционные спектакли также востребованы - залы не пустуют никогда.

Новым в прошлом году стал фестиваль "Сказочный мир". Он был инициирован Союзом женщин России, областной бюджет оказал хорошую поддержку. "Мы являлись организаторами и соисполнителями этого фестиваля и получили хороший отклик от театров УрФО. Смысл фестиваля — продвижение театрального искусства для детей на территории Тюменской области. Мы привлекли семь театров УрФО из семи городов. Их спектакли посмотрели около пяти тысяч человек, все были бесплатны. Это тоже востребовано и необходимо. Еще он знаменателен тем, что в рамках фестиваля проходит образовательный курс для педагогов, для тех, кто работает в театральном направлении с нашими детьми, подростками, молодежью", - рассказала Вероника Кирюшина.

В этом году фестиваль пройдет с участием восьми театров УрФО с 29 октября по 1 ноября, в планах организаторов - охватить показами не менее десяти муниципалитетов.

Руководитель ТКТО подчеркнула, что новые гастроли и новые постановки в театре спланированы до 2027 года, что очень важно для настройки труппы, и позволяет видеть перспективу работы и развития театра.

Про планы

Роман Явныч напомнил, что в уходящем сезоне состоялось четыре премьеры: "Мастер и Маргарита", беби-спектакль "Первый снег" в постановке основателей российского беби-театра Юрия и Ольги Устюговы. В феврале запустили спектакль "Машенька и Медведь" постановщика из Калининграда Натальи Степаненко, а в это субботу состоится финальная премьера этого сезона — спектакль "Ромка, Фомка и Артос" в постановке ставропольского режиссера Григория Гольдмана.

79-й сезон откроется в пятницу, 13 сентября спектаклем "Белоснежка". Но еще до открытия, 31 августа, состоится премьера спектакля "Как ежик медвежонка спасал" столичного режиссера Валерия Баджи и пройдёт традиционная акция — открытие касс, где в течение двух суток можно будет купить билеты со скидками а все осенние спектакли. Еще одна премьера, на которой будет держаться вся новогодняя кампания, состоится в декабре — это будет спектакль "Красавица и Чудовище", его ставит Наталья Явныч в тандеме с Сергеем Перепелкиным. Третьей премьерой сезона обещает стать летний беби-спектакль "Вода".

Что касается гастролей и фестивалей, то в августе актеры едут в Томск на международный фестиваль театра кукол со спектаклем "Невероятное путешествие барона Мюнхгаузена". В конце сентября в Тюмень приезжает челябинский театр кукол по обменным гастролям (Тюмень у них была в апреле) с тремя спектаклями, включая постановку для взрослого зрителя "Любовь и голуби" в кукольном варианте. 5-6 ноября Тюменский театр кукол покажет два спектакля "Мастер и Маргарита" на сцене театра кукол имени Образцова в Москве.

Наталья Явныч сообщила, что труппа ждет пополнения - приглашены на работу пять лучших и талантливых выпускников Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. В эти выходные они приедут, как говорится, на разведку. По словам Натальи, училище выпускает очень достойных и очень профессиональных актеров, который уже умеют и петь, и танцевать, и управлять куклами. Отобрать претендентов было непросто, так как многие хотели бы попробовать себя на тюменской сцене.

Также Наталья рассказала о предстоящей премьере "Красавица и чудовище". Постановка будет большой, красочной и зрелищной, в ней будут задействована почти вся труппа. "Классический сюжет. Суть проста: за чудовищной внешностью может скрываться нежное, трепетное сердце. Спектакль о том, что любовь порой в своей силе может делать чудеса и спасать от смерти. О том, что когда мы любим, мы вынуждены учиться отдавать и не ставить себя на первое место", - объяснила режиссер, пообещав, что спектакль будет интересен всем - от мала до велика.

На закономерный вопрос о том, будут ли еще взрослые спектакли, спикеры ответили, что они есть в планах на 80 и 81 сезоны. По их словам, работа над созданием большого спектакля для взрослой аудитории ведется, он будет по русской классике и запланирован на 80-й сезон. Также ведется работа над камерным спектакле, его планируют поставить в 81 сезоне.

Про материальные радости

В прошлом году театру кукол удалось привести в порядок малый зал. Теперь это настоящее театральное пространство с одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. Новые кресла приобрели благодаря спонсорской поддержке компании "Транснефть – Сибирь". Зал рассчитан на 50-60 человек, в ближайшее время появится прямой выход на улицу - и можно будет играть полноценные спектакли.

В большой зале также за сезон благодаря поддержке департамента культуры региона удалось поменять одежду сцены и рабочий занавес. А к новому сезону в зрительном зале установят 406 (вместо 393) новых современных удобных кресел, которые будут иметь положения и для взрослого, и для маленького зрителя. Это стало возможным благодаря большой финансовой поддержке депутатов облдумы и департамента культуры. В планах также небольшое обновление интерьеров зала и фойе.