Тюменских пенсионеров оповестят о праве на получение единовременной выплаты по смс

Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области приступило к смс-оповещению и телефонному информированию жителей региона, являющихся получателями пенсий, в специальной части индивидуальных лицевых счетов которых имеются невыплаченные средства пенсионных накоплений и которые не получили выплаты за счет указанных средств.

СМС-сообщения направляются гражданам, имеющим право на установление единовременной выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Сообщения рассылаются ТОЛЬКО с адреса PFR_TYUMEN бесплатно и не требуют ответа от получателей.

За назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений можно обратиться в любое время после возникновения права на нее, без каких-либо ограничений.

Суммы средств пенсионных накоплений, за установлением которых граждане в территориальные органы ПФР не обращались, зависят от года рождения застрахованного лица и его участия в государственной программе софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

Действующим законодательством предусмотрены следующие выплаты за счет средств пенсионных накоплений: единовременная выплата, накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата.

Для подачи заявления назначении единовременной выплаты, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты необходимо воспользоваться электронным сервисом "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР или через Мобильное приложение ПФР.

При отсутствии вышеуказанной возможности можно подать заявление в клиентских службах ведомства.

Прием граждан в территориальных органах ПФР осуществляется по предварительной записи.

Все жители Тюменской области, у которых остались вопросы по данной теме, могут обратиться по телефонам "горячей линии" регионального контакт-центра ОПФР по Тюменской области: 8-800-600-01-82, 8 (3452) 56-25-00.