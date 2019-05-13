Заявление на сертификат маткапитала и ежемесячную выплату за второго ребенка можно подать одновременно

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не использовали всю сумму капитала на основные направления программы, напоминают в Пенсионном фонде РФ.

Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще не был получен.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в разделе "Как рассчитывается среднедушевой доход семьи". Подать заявление на выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.

При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления. При обращении позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2019 году, ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2018 года. В г. Тюмени он составлял 11100 руб.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.