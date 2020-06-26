Президентскую выплату в 10 тысяч рублей получат 338 тысяч тюменских детей

338 000 детей Тюменской области в возрасте от 0 до 16 лет получат единовременную социальную выплату в размере 10 000 рублей в соотвествии с указом президента РФ Владимира Путина от 23 июня.

Деньги получателям выплат поступят через Пенсионный фонд РФ. "Мы начинаем выплачивать единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет по 10 000 на каждого ребенка. Обращаться за выплатой никуда не нужно, т.к. Фонд беззаявительно перечислит средства на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Всего в Тюменской области таких детей 338 000 человек. На выплаты будет направлено 3,4 млрд. рублей", - сообщил заместитель управляющего региональным ПФР Виталий Левенков.