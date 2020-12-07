Тюменцы должны определиться с форматом своих трудовых книжек

До конца текущего года все работающие тюменцы должны определиться с форматом ведения своей трудовой книжки. Об этом информирует отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

С 2020 года в России постепенно вводятся электронные трудовые книжки.

В течение текущего года граждане должны подать заявление своему работодателю (до 31 декабря 2020 года) о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде, либо сохранить ее бумажную версию.

Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и осуществляется только с согласия самих работающих граждан.

На сегодняшний день ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали более 37 тысяч жителей Тюменской области.

Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.