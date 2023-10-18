Роструд в помощь работодателям разработал новые сервисы

Федеральная служба по труду и занятости в помощь работодателям запустила новые бесплатные сервисы на портале Онлайнинспекция.рф.

Так, с помощью сервиса "Гарантии, льготы и компенсации работникам" можно ознакомиться с перечнем основных общих и отраслевых гарантий, льгот, компенсаций, которые должны предоставляться работникам в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также увидеть, какими нормативными актами они предусмотрены.

Сервис "Выдача средств индивидуальной защиты" поможет получить информацию о перечне полагающейся работнику специальной одежды, обуви и иных средств индивидуальной защиты, которые полагаются на конкретном рабочем месте.

Пользователю достаточно выбрать из рубрикаторов профессию, вид загрязнений, вид работ и вид опасностей, после чего система сформирует подробный перечень полагающихся СИЗ, даст информацию о нормативах выдачи и правовом основании.

По словам руководителя Роструда Михаила Иванкова, число пользователей портала "Онлайнинспекция.рф" постоянно растет.

"Увеличивается запрос на простые и понятные сервисы, которыми можно пользоваться в любое удобное время. Поэтому мы продолжаем развитие нашего портала и уже в этом году представим три новых сервиса", – отмечает глава ведомства.