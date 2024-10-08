Более 220 тысяч работающих тюменцев перешли на электронные трудовые книжки

Электронные трудовые книжки введены в России в 2020 году. На сегодня 227 тысяч жителей Тюменской области выбрали электронную трудовую книжку (ЭТК) для ведения записей о своей профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по Тюменской области.

Электронная трудовая книжка содержит такие же сведения, что и бумажная: информацию о трудовой деятельности работника, включая данные о месте работы, занимаемой должности, датах приема на работу, увольнения и перевода на другую должность и так далее.

Безопасность хранения персональных данных электронной трудовой книжки и оперативный доступ к сведениям о трудовой деятельности определяют её актуальность среди жителей региона.

"В отличие от бумажного аналога, электронную версию невозможно потерять или случайно испортить. При этом данные электронной трудовой книжки всегда под рукой. Их можно получить в электронном формате через личный кабинет на портале госуслуг. Полученные в электронном виде сведения можно сохранить, распечатать, отправить по электронной почте, например, работодателю при новом трудоустройстве", — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.