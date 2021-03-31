Средний дневной размер пособия на больничном в Тюменской области — 1052 рубля

За 2020 год в Тюменской области зафиксировано 650 109 случаев временной нетрудоспособности, это на 21,5% больше, чем в 2019 году.

По этим случаям работники находились на больничном 4 921 330 дней, это в 1,5 раз больше 2019 года. Сумма фактических расходов регионального отделения Фонда социального страхования по данным случаям нетрудоспособности составила 5, 2 миллиарда рублей, к уровню 2019 года расходы увеличились на 74,3%. Средний дневной размер пособия по временной нетрудоспособности составил 1052 рубля 49 копеек.

Также за минувший год было выявлено 12 поддельных листков нетрудоспособности. Фальшивки выявлялись в ходе проверок организаций, но в большинстве случаев сами работодатели, усомнившись в подлинности бумажного листка, направляли его на экспертизу в Тюменское отделение ФСС.

В 2020 год наблюдался большой рост оформления больничных в электронном виде — 486 400, что составляет 74,8 % от общего числа больничных. За первый квартал 2021 года оформлено 112 330 электронных больничных. Поддельных листков не выявлено. Больше всего больничных было оформлено в январе месяце. Выплаты по пособиям составили 2,8 миллиарда рублей.