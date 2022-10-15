О плюсах законного брака при оформлении больничного рассказали тюменцам

При неофициальном браке может возникнуть проблемы с больничным листом.

О плюсах и минусах рассказала юрист Дарья Володина.

Бывают случаи, когда в семье заболел ребенок, но его не с кем оставить. В таком случае возникает вопрос, кто из пары возьмет на себя обязанность по уходу за детьми, сообщает tmn.aif.ru.

"Если у пары есть ребенок, и он болеет, всегда остро встает вопрос, кому идти на больничный. При наличии зарегистрированного брака, пойти на больничный может любой из супругов, так как больничный оформляется одному из членов семьи: матери, отцу, опекуну, попечителю или иному родственнику, который фактически ухаживает за ребенком", – говорит специалист.

По словам эксперта, при законном браке не имеет значения, проживает ли ухаживающий совместно с ребенком или нет. У сторон есть возможность выбора. Однако если брак не зарегистрирован, а в свидетельство о рождении один из родителей не вписан, доказать свое родство будет сложнее. И на больничный пойдет только тот, кто сможет подтвердить свое родство с ребенком.