Тюменская общественница рассказала об изменениях выдачи листка нетрудоспособности в 2025 году

В отношении выдачи листка нетрудоспособности в 2025 году начало действовать так называемое "правило трех дней". Об этом рассказала председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Джинна Лебедева.

Если работник в течение последних полугода уже оформлял больничный четыре раза, в пятый раз ему предоставят только 3 дня (есть исключения), независимо от характера заболевания. Врачебная комиссия созывается и принимает решение о продолжении лечения также через 3 дня, а не через 15, как раньше. При этом с момента подачи заявления у комиссии есть 3 календарных дня, чтобы провести встречу. Если подать заявление в последний день больничного, то его могут закрыть раньше, чем соберется комиссия.

Правило трех дней не будет действовать при следующих диагнозах: злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, болезни, сопровождающиеся повышенным кровяным давлением, туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатит В и С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Также правило не действует при госпитализации (врач оформит больничный лист на все время лечения плюс до 10 дней после выписки для реабилитации), при медреабилитации и при заболеваниях, требующих заместительной почечной терапии.

Листки нетрудоспособности по уходу за родственниками:

- по уходу за ребенком выдается на 15 дней;

- за взрослым на 7 дней;

- л/нетрудоспособности за взрослыми родственниками не должен превышать 30 дней в год;

- количество дней по уходу за ребенком не ограничено;

- больничные листы могут получать разные родственники: бабушки, тети, братья и сестры и т. д.

Вырастет минимальная стоимость одного дня больничного. В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился с 19 242 ₽ до 22 440 рублей. Соответственно, выросла и стоимость одного дня больничного. Минимальная стоимость одного дня составит 748 ₽, если в месяце 30 дней, 723,87 ₽ - в 31-дневный месяц. Максимальный размер оплаты одного дня больничного вырастет до 5,7 тыс. рублей - для этого зарплата у сотрудника должна быть от 233 тысяч рублей в месяц, а стаж - не менее 8 лет.

Кроме того, в Государственную Думу поступило предложение отменить налог с оплаты по больничному листу. Сейчас от суммы выплаты по листку нетрудоспособности работник уплачивает НДФЛ - 13%, кроме случаев больничного по беременности и родам. С 1 сентября 2025 года планируется освободить эту выплату от налогообложения. Пока инициатива находится в стадии обсуждения, отмечает Джинна Лебедева.