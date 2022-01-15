Тюменские поликлиники и больницы перешли на электронные больничные листы

С 1 января 2022 года все медицинские организации Тюменской области, имеющие лицензию по экспертизе временной нетрудоспособности, являются участниками электронного взаимодействия. Исключением, сообщает Фонд социального страхования, стала только поликлиника ФСБ, которая будет продолжать выдавать бумажные больничные, так как ее пациенты - граждане, информация о которых является государственной тайной, сообщает Тюменская линия.

В 2020 году в Тюменской области было выдано 650 тыс. больничных, в том числе 487 тыс. (75%) в электронном виде. В 2021 году доля электронных больничных уже составила 92%. Всего в 2021 году было выдано 700 тыс. больничных, из них электронных - 646 тыс. В общей сложности в 2021 году на больничном жители Тюменской области провели свыше 5 млн дней.

Больше всего электронных больничных было оформлено в октябре 2021 года – более 74 тыс., эта цифра в два раза превышает показатель января 2021 года. Выплаты по пособиям составили 5,7 млрд рублей.