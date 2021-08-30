Размер выплаты по больничному на детей до 8 лет не будет зависеть от стажа родителя

С 1 сентября 2021 года размер больничного по уходу за ребенком до достижения возраста им 8 лет больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка, сообщили в региональном Фонде социального страхования.

Сейчас размер больничного по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, зависит от стажа. Если он менее 5 лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%. И только при стаже более 8 лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год.

Например, за 8 месяцев текущего года в Тюменской области выдано более 36 тысяч больничных по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно лет на сумму свыше 272 млн рублей. И только чуть более 3 тысяч случаев временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте от 8 до 15 лет. ​