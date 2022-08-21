В 2022 году тюменцы оформили более 400 тысяч больничных

За 7 месяцев жители Тюменской области оформили 404304 листков по временной нетрудоспособности. Из них более 55 тысяч по уходу за детьми. Пик больничных пришелся на февраль этого года. Тогда тюменцам выдали порядка 108844 пособий. Выплаты по больничным составили 3251, 63 млн рублей.

- На сайте Фонда Социального страхования РФ опубликована подробная памятка о том, как граждане могут оформить ЭЛН и Порядок получения страхового обеспечения, - отметили в региональном управлении ФСС.

Там добавили, что общий срок выплат не превышает 10 рабочих дней (больничный), пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (первая выплата).

- Перечисление выплат осуществляется в соответствии с выбранным способом получения пособия работником. По номеру карты МИР средства поступят в течение 1 рабочего дня.

На расчетный счет выплаты могут поступить в течение 1-3 рабочих дней, в зависимости от условий работы вашего банка в выходные дни при зачислении пособия, так как зачисляет пособия на счета именно банк, - пояснили в управлении ФСС по Тюменской области. По почте выплаты могут поступить в течение 7 рабочих дней, уточнили в Мегатюмени.