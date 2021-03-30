Житель Омутинского района отправится в колонию за повторное пьяное вождение

Омутинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего жителя села Омутинское. Молодой человек признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В декабре 2020 года мужчина попался пьяным за рулем сотрудникам ГИБДД. От водителя исходил запах алкоголя, по результатам прохождения медицинского освидетельствования у него было подтверждено состояние алкогольного опьянения.

Ранее, в июне 2020 года, водитель уже осуждался за пьяную езду к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Суд назначил молодому человеку 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2 года 3 месяца он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.