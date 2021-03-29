Тюменцы заинтересовались прививками против клещевого энцефалита

В преддверии эпидсезона жители Тюменской области стали чаще интересоваться прививками против клещевого энцефалита. Центр управления регионом (ЦУР Тюменской области) подготовил ответы на наиболее популярные запросы жителей области при поиске информации на просторах интернета.

Кому положены бесплатные прививки?

В Тюменскую область поступило 110 000 доз вакцины от клещевого энцефалита. Бесплатные вакцинируют людей из группы риска. По большей части это работники леса.

Где поставить вакцину и сколько стоит?

Тем, кто не относится к группам риска, вакцинироваться придется за свой счет. Услугу можно получить и в городских поликлиниках, а также в клиниках "Мать и дитя", "Доктор Арбидайло", "Доктор А", "Семейный доктор", "ЮниМед", "Медис" и других медорганизациях. Цены варьируются от 590 до 1 500 рублей.

Вакцинироваться обязательно?

Вакцины ставятся добровольно, однако медики не советуют экономить на этой прививке: Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей.

В 2020 году по поводу присасывания клещей в лечебно-профилактические учреждения Тюменской области обратилось 19 114 человек (в 2019 г. – 17 343 человек), в том числе детей в возрасте до 14 лет 4 031 человек (в 2019 г. – 3115 человек). Максимальное количество обращений зарегистрировано с 11 по 17 мая.

В 2020 году привито от клещевого энцефалита 73071 человек, из них 20606 - дети до 14 лет.

Больше информации о профилактике инфекций, в том числе вакцинации против клещевого энцефалита, можно найти на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.