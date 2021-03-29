"Большие гастроли": тюменцы увидят спектакли про подростков и криминальную драму в исполнении ижевских актеров

С 16 по 18 апреля в Молодежном театральном центре "Космос" пройдут гастроли ижевской театральной компании Les Partisans. Коллектив вошел в программу проекта "Большие гастроли" и теперь покажет на тюменской сцене три спектакля.

Трехдневный театральный марафон открывается спектаклем "Правила" по пьесе тюменского драматурга Валерия Шергина. Это история о девятикласснике, который пытается разобраться в правилах, выдуманных взрослыми. Он с юношеским максимализмом изобличает их двойные стандарты, пока не встречает двух персонажей. Спектакль попал в лонг-лист фестиваля "Золотая маска 2020". Показ пройдет 16 апреля. Возрастное ограничение 16+.

Спектакль "Хлебзавод" по пьесе Алексея Олейникова об экскурсии старшеклассников на хлебозавод, которая вдруг превратится в мистическое действо, можно посмотреть 17 апреля. Возрастное ограничение 16+.

В заключительный день гастролей зрителей ждет криминальная драма "Деликатес. Удмуртская история преступлений" по пьесе Михаила Соловьева. В основу спектакля легли реальные события. Спектакль попал в лонг-лист национальной премии "Золотая Маска" и показывался во внеконкурсной программе "Маска Плюс". Показ пройдет 18 апреля в 19:00. Возрастное ограничение 18+.

"Гастроли позволяют зрителям посмотреть спектакли из других регионов, не выезжая из своего. Спектакли, которые покажут на нашей сцене, уже отмечены российским профессиональным сообществом, это возможность для тюменского чуть ближе познакомиться с качественным современным театром", – уверена заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

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Les Partisans – театральная компания из Ижевска, которая занимается современным театром. За 16 лет коллектив прошел путь от любителей до участников главной театральной премии. В этом году вместе с "Космосом" Les Partisans вошел в во всероссийскую программу "Большие гастроли", благодаря чему сможет выступить перед тюменским зрителем. Проект создан, чтобы поддерживать связь между театральными коллективами страны.

Спектакли проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Большие гастроли - 2021".