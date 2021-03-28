Тюменцам напоминают об особенностях вегетарианства

Тюменцам следует знать "подводные камни" вегетарианства. Как отметила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева, отказ от продуктов животного происхождения имеет свои плюсы и минусы.

При веганстве и сыроедении происходит полный отказ от мяса и продуктов животного происхождения, однако есть и более мягкое лактовегетарианство и ововегетарианство, при которых допустимо употреблять молоко или яйца.

"Главная проблема вегетарианства в том, чтобы, используя только растительную пищу, получить достаточное количество белка. В целом, вегетарианство – очень полезная система. Это и ограничение по калорийности, и достаточное количество в рационе растительных жиров и пищевых волокон. Тем не менее, необходимо приложить определенные усилия, чтобы вегетарианский рацион был сбалансирован. Это важно, чтобы человек в течение длительного времени получал полезные вещества, и у него не развивались заболевания, связанные с дефицитом белка или железа", - подчеркнула диатолог.

С точки зрения диетологии, наиболее приемлемыми является "мягкое" вегетарианство – например, непродолжительные "растительные" периоды или лакто- ововегетарианство. Что касается веганства или сыроедения, в нашем климате и условиях жизни, по мнению специалистов, это будет далеко не самым лучшим выбором, пишет "Мегатюмень".

По мнению экспертов Роскачества, растительного питания можно придерживаться, если человек регулярно контролирует состояние организма – в частности, уровень белка, активность ферментов и гормонов, различных микронутриентов. Перед тем, как переходить на такой режим питания, следует проверить здоровье, а в дальнейшем сдавать анализы и при необходимости дополнительно принимать нутритивную поддержку из тех компонентов, которых не хватает организму.

Рекомендации по исключению из рациона продуктов животного происхождения может давать только врач.