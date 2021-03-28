Врачи Тюменской области могут дистанционно наблюдать за состоянием пациентов

Консультативное медицинское сопровождение на дому осуществляется в том случае, если показаний к очному приёму нет. Помощь оказывается взрослым пациентам с лёгкой и бессимптомной формами COVID-19, больным с пневмонией, а также контактным лицам и пациентам из групп повышенного риска.

Наблюдать тюменцев с пневмонией, лёгким течением коронавирусной инфекции, контактных пациентов, а также выписанных из стационара врачам помогает и роботизированный обзвон. При согласии человека робот-помощник просит его ответить на вопросы, которые характеризуют общее состояние. Специальная программа анализирует ответы и, если есть основания для волнений, незамедлительно информирует об этом медицинского работника, который, в свою очередь, перезванивает для уточнения состояния и даёт рекомендации.

Центры дистанционного сопровождения пациентов Тюменской области функционируют на базе медицинских организаций с 24 ноября 2020 года. По состоянию на середину марта 2021 года такое дистанционное сопровождение велось в отношении 94 663 человек. Посредством регионального мобильного приложения "Телемед-72" врачи провели 1520 консультаций.

Электронный сервис позволяет вызвать медицинского работника на дом, записаться на приём, получить онлайн-консультацию врача. Также в приложении доступна электронная очередь, просмотр документов и медицинской карты, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".