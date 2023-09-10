По выставочному или художественно-театральному проекту могут проконсультировать тюменцев

Жителей Тюмени и Тюменской области от 18 до 35 лет бесплатно проконсультируют благодаря Программе поддержки для креативных создателей и сообществ. Подать заявку можно на сайте проекта до 14 сентября.
Консультацию по художественным проектам проведет координатор спецпроектов 4-й и 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Кирилл Груздов. По театральным — актер, режиссер, руководитель театральной компании #Сцена_Нева и основатель арт-группы "Кожа" Никита Герасимов.
— Развитие и поддержка городских создателей — один из главных векторов "Конторы", поэтому бесплатные консультации неотъемлемая часть Программы поддержки создателей. Мы пригласили экспертов, которые помогут разработать концепцию, научат составлять портфолио, дадут рекомендации для реализации проекта, — поделилась Елена Клейман, руководитель отдела поддержки создателей.
19 сентября команда мультицентра "Контора пароходства" объявит результаты тех, кто получит слоты. С победителем свяжется менеджер мультицентра — подберет дату и время консультации, сообщает КП-Тюмень.
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