Профилактические консультации организуют тюменские врачи в майские праздники

Получить консультацию специалистов Областной клинической больницы №1 может любой желающий в двух локациях – со 2 по 7 мая в термальном курорте "ЛетоЛето", а также с 4 по 6 мая в ТРЦ "Кристалл". Сотрудники ОКБ №1 подробно расскажут о профилактике многих заболеваний, помогут записаться на прием к доктору, а также ответят на все интересующие вопросы. Своевременная диагностика помогает победить болезни, многие из которых могут месяцами и даже годами развиваться бессимптомно. "Главная цель системы здравоохранения – укрепление, поддержание или восстановление здоровья. Даже если у пациента нет никаких симптомов, осмотр врача поможет выявить скрытые проблемы. И самое главное — своевременно назначить необходимое лечение", – прокомментировала Ирина Баязитова, врач-консультант ОКБ №1.

Профилактическая диагностика позволяет своевременно выявлять риски развития опасных заболеваний. Для пациентов уже имеющих проблемы со здоровьем, исследования помогут уменьшить тяжесть течения болезни, а также развитие каких-либо осложнений. На одной из таких выездных консультаций, которые врачи ОКБ №1 проводят регулярно, к ним обратилась 45-летняя жительница Тюмени. В короткий срок у нее обнаружили нарушение сердечного ритма. Сейчас пациентка успешно проходит лечение и благодарит докторов за внимательное отношение к своему здоровью, уточнила Наталья Ильина, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №1.