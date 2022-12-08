Для переселенцев с Донбасса в Тюмени проведут день консультаций

Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область состоится 9 декабря с 9:00 до 17:00 на базе Регионального центра "Семья" (Геологоразведчиков, д. 14а).

Консультации будут предоставлять специалисты:

– администрации Тюмени,

- отделения Пенсионного фонда РФ,

– департамента здравоохранения Тюменской области,

- департамента образования и науки Тюменской области,

- департамента труда и занятости населения Тюменской области,

– департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области,

– департамента социального развития Тюменской области,

– УГИБДД МВД России по Тюменской области,

- управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области,

- управления министерства юстиции РФ по Тюменской области,

– управления ФНС по Тюменской области,

– тюменской таможни.