Для переселенцев с Донбасса в Тюмени проведут день консультаций

Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область состоится 9 декабря с 9:00 до 17:00 на базе Регионального центра "Семья" (Геологоразведчиков, д. 14а).
Консультации будут предоставлять специалисты:
– администрации Тюмени,
- отделения Пенсионного фонда РФ,
– департамента здравоохранения Тюменской области,
- департамента образования и науки Тюменской области,
- департамента труда и занятости населения Тюменской области,
– департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области,
– департамента социального развития Тюменской области,
– УГИБДД МВД России по Тюменской области,
- управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области,
- управления министерства юстиции РФ по Тюменской области,
– управления ФНС по Тюменской области,
– тюменской таможни.
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