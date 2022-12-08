Для переселенцев с Донбасса в Тюмени проведут день консультаций

09:05 08 декабря 2022
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Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область состоится 9 декабря с 9:00 до 17:00 на базе Регионального центра "Семья" (Геологоразведчиков, д. 14а).

Консультации будут предоставлять специалисты:
– администрации Тюмени,
- отделения Пенсионного фонда РФ,
– департамента здравоохранения Тюменской области,
- департамента образования и науки Тюменской области,
- департамента труда и занятости населения Тюменской области,
– департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области,
– департамента социального развития Тюменской области,
–  УГИБДД МВД России по Тюменской области,
- управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области,
- управления министерства юстиции РФ по Тюменской области,
– управления ФНС по Тюменской области,
– тюменской таможни.

Теги: Донбасс , консультации , помощь
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