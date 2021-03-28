Стражи порядка Тюмени и области стали чаще выявлять преступления

По результатам прошлого года в регионе стало происходить меньше преступлений, и повысилась их раскрываемость. Полицейские всё чаще выявляют нарушения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков и экономической направленности.

За прошлый год было зарегистрировано 13 тыс. 800 преступлений — это на 6,4% меньше, чем годом ранее. В области — 24 тыс. 757 преступлений, что ниже показателя прошлого года на 7,1%.

Как пояснили начальники МВД региона и города в ходе парламентских заседаний, снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. В Тюмени, в частности, уменьшение составило 24% и 17,8% соответственно. В области уровень раскрываемости составил 54,3%, что выше общероссийского показателя.

Начальник регионального УМВД Леонид Коломиец сообщил, что раскрыто почти 500 преступлений прошлых лет. Выявлено более 11 тысяч лиц, совершивших преступления, пишет "Вслух. ру".