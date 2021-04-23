В Тюменской области на 41% сократилось число убийств

По данным прокуратуры Тюменской области, уровень преступности на территории региона за три месяца 2021 года снизился на 9,7 %. За этот период в Тюменской области зарегистрировано 5 707 преступлений— на 614 преступлений меньше, чем за три месяца прошлого года

В регионе на 3,6 % сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 41,7 % — убийств, на 14,2 % — краж чужого имущества, на 35,2 % — грабежей.

На 20,1 % снизилось число криминальных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 44,6 % — в состоянии наркотического опьянения. На 24,2 % сократилась преступность в общественных местах, на 9,3 % меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Вместе с тем на 21,7 % возросло количество хищений в интернете. За три месяца 2021 года зарегистрировано 1 202 преступления.

Самым распространенным в Тюменской области видом преступлений, остается кража чужого имущества (1 648 деяний). На втором месте мошенничества (941), на третьем — наркопреступления (545).