Более чем на 14% выросла преступность в Тюменской области в первые три месяца 2025 года

За первый квартал 2025 года в Тюменской области совершено более 6,6 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 14,1%, при этом преступления с использованием интернета и телефона составляют 46,1% от общего количества зарегистрированных преступлений, сообщили в облпрокуратуре.

Рост преступлений зафиксирован по статьям о коррупции (+23,1%), хищении чужого имущества (+10,1%). На 20,2% больше преступлений совершено несовершеннолетними и при их соучастии.

На 21,8% больше преступлений совершено в общественных местах.

На 20% увеличилось количество преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Снижение количества преступлений произошло по таким статьям, как убийство (-28,6%), разбой (-10%). Меньше на 16,9% совершено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Сократилось на 32% количество преступлений в сфере ЖКХ. На 2,8% меньше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них на 7,3% - связанных с их сбытом. На 69,6% снизилось количество фактов незаконного оборота оружия.

Прокуратурой области активно ведется профилактическая и координирующая работа, направленная на повышение финансовой грамотности населения, противодействие киберпреступности, а также предупреждение преступлений в регионе.