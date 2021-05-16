В Тюменском районе усилили работу по профилактике правонарушений

Муниципальная программа по профилактике правонарушений реализуется в Тюменском районе. Результатом работы стало снижение в 2020 году преступлений среди несовершеннолетних на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, большую роль в профилактической работе играет добровольная народная дружина. В 2020 году при участии народных дружинников удалось раскрыть 12 преступлений, в 2019 году – пять. Кроме участия в охране общественного порядка, члены ДНД активно общались с земляками - за год они провели почти 13 тысяч профилактических бесед, в три раза превысив план.

Продолжает работу комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Особый упор специалисты органов и учреждений системы профилактики Тюменского района делают на повышении правовой грамотности детей и их родителей. Самыми активными стали общественные комиссии по делам несовершеннолетних в Боровском, Каскаринском, Московском и Червишевском муниципальных образованиях.

В 2020 году ведомства системы профилактики провели более тысячи рейдов. Почти половина из них – в вечернее и ночное время. За прошлый год было выявлено 39 групп антиобщественной направленности, в которых участвовало 115 учащихся, замеченных в совместном курении, склонных к совершению преступлений и правонарушений, к бродяжничеству, агрессивных. С лидерами таких групп, их родителями или законными представителями работают специалисты, в том числе педагоги-психологи.