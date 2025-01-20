В Тюменской области за год снизилось количество преступлений

На территории Тюменской области за 2024 год совершено около 24 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 2,4 %. Основные цифры по состоянию преступностив. регионе опубликовала облпрокуратура.

Отмечается, что за прошлый год в регионе на 6,6 % меньше совершено убийств, на 26 % сократилось количество разбойных нападений, на 5,6 % - хищений чужого имущества. Налоговых преступлений выявлено на 14 % меньше, преступлений коррупционной направленности - на 12,3 % меньше. На 38,3 % снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 16,4 % стало меньше фактов незаконного оборота оружия.

На 22,6 % меньше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства.

На 5,5 % меньше преступлений совершено несовершеннолетними и при их соучастии.

В общественных местах преступлений зафиксировано на 14,4 % меньше, в том числе на 31,9 % на улицах.

Число преступлений, совершенных лицами, уже имеющими криминальный опыт, снизилось на 17,6 %.

В состоянии алкогольного опьянения преступлений совершено меньше на 23,2 %, наркотического – на 50,5 %.

Рост на 12,3 % выявлен по преступлениям, связанным с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Уголовно наказуемых повторных фактов "нетрезвого вождения" уменьшилось на 24,8 %.

Раскрываемость преступлений составила 48,6 %. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилась на 0,2 % (65,7 %), в том числе с их сбытом - на 1,8 % (55,5 %).

Отметим, что в рейтинге РИА Новости, составленном по данным МВД РФ, по уровню преступности Тюменская область занимает 51 место (из 85).