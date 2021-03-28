Эксперты рекомендуют тюменцам чаще употреблять рыбные продукты

Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии призывают увеличить количество рыбных дней тюменцам.

Поскольку морепродукты богаты микроэлементами, витаминами, железом, кальцием, цинком и прочими полезными веществами, их употребление крайне полезно, особенно в период смены климата, который, кстати, происходит сейчас.

Ученые из Канады убедительно доказали, что регулярное употребление рыбных блюд полезно людям, у которых есть предрасположенность к заболеваниям сердца. Среди лидеров по оказанию оздоровительного эффекта — палтус, осетровые, скумбрия, чавыча. Именно эти сорта содержат максимальное количество Омега-3 жирных кислот, крайне важных для межклеточных процессов.

Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии уверены, что такую рыбу нужно употреблять не один, а минимум два раза в неделю, пишет "Тюменская область сегодня".