Обезболивание для пациентов с терминальной стадией рака в Тюмени проводят по уникальной методике

Фото МКМЦ "Медицинский город"

В эндоскопическом отделении тюменского МКМЦ "Медицинский город" под руководством завотделением Константином Щепкиным внедрили прогрессивный и высокотехнологичный метод нейролизиса.

Для того, чтобы пациентам с терминальной стадией рака снизить дозу и кратность приема наркотических обезболивающих препаратов, проводят блокаду чревного нервного сплетения. Туда во время операции при помощи специальной иглы под контролем эхоэндоскопа вводится 95% спирт. Таким образом нервные окончания частично разрушаются, и болевые ощущения снижаются. Впервые уникальную и эффективную методику испытал на себе пациент, которому в начале года был поставлен диагноз рак поджелудочной железы 4 стадии.

Для тюменского региона методика уникальна. Год назад для отделения эндоскопии Медгорода по нацпроекту "Здравоохранение" был приобретен эхоэндоскопический комплекс. В результате проведенной операции с использованием этого оборудования было достигнуто уменьшение болей у пациента. Тем не менее, прогноз у больных с опухолями поджелудочной железы остается неблагоприятным. Боли испытывают 80% таких пациентов.

Врачи прошли обучение в Москве, Санкт-Петербурге и сейчас успешно выполняют различные диагностические и лечебные процедуры. В планах - внедрение этой операции в повседневную практику, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.