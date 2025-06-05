Илья Авербух выступит перед жителями Тюменской области

Мероприятие с участием Ильи Авербуха состоится 28 июня в Тюмени. Организатором выступило Общество "Знание" совместно с Департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Вход свободный, приглашаются все желающие, возрастных ограничений нет.

Просветительская встреча пройдет в рамках Дня молодежи. Лектор Общества "Знание", призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух расскажет слушателям, как раскрыть свой внутренний потенциал.

Спикер поделится историей своего карьерного и личного становления, расскажет о самых ярких взлетах и падениях. Также тюменцы узнают о творческих проектах и планах известного фигуриста. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы лектору.

Регистрация на мероприятие доступна на сайте Общества "Знание" уже сейчас. Точное время и место проведения встречи будут объявлены позже. Информация также появится на сайте просветительской организации ближе к дате мероприятия.

Слоган Дня молодежи – "Знай, люби, гордись, приумножай". Он обращен к молодым людям и подчеркивает важность их активной гражданской позиции, уважения к традициям, истории и понимания ее контекста для развития страны и общества.