Предприниматели обсудят давление силовиков и чиновников на бизнес

16 июня в Тюменском технопарке (стартует Всероссийская конференция "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов". Это событие организовано в рамках Единого дня консультаций, посвященного теме "Административное и силовое давление на бизнес".

К участию приглашаются все, кто связан с бизнесом: предприниматели, представители деловых объединений и организаций.

Что вас ждет на конференции:

• Обсуждение насущных проблем предпринимательской среды в Тюменской области.

• Практические советы от экспертов по защите бизнеса от неправомерного давления.

• Презентация успешных региональных и федеральных практик поддержки предпринимателей.

В рамках Единого дня консультаций участники смогут:

• Пообщаться с представителями правоохранительных органов и силовых ведомств (по ВКС).

• Задать вопросы более чем 30 органам власти и организациям.

• Внести предложения по новым стандартам взаимодействия бизнеса и власти.

Также будут рассмотрены реальные кейсы и подведены итоги работы с обращениями предпринимателей в регионе.

Не упустите возможность! Конференция пройдет с 11:00 до 14:00. Регистрация доступна по ссылке.

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