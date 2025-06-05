Предприниматели обсудят давление силовиков и чиновников на бизнес

16 июня в Тюменском технопарке (стартует Всероссийская конференция "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов". Это событие организовано в рамках Единого дня консультаций, посвященного теме "Административное и силовое давление на бизнес".
К участию приглашаются все, кто связан с бизнесом: предприниматели, представители деловых объединений и организаций.
Что вас ждет на конференции:
• Обсуждение насущных проблем предпринимательской среды в Тюменской области.
• Практические советы от экспертов по защите бизнеса от неправомерного давления.
• Презентация успешных региональных и федеральных практик поддержки предпринимателей.
В рамках Единого дня консультаций участники смогут:
• Пообщаться с представителями правоохранительных органов и силовых ведомств (по ВКС).
• Задать вопросы более чем 30 органам власти и организациям.
• Внести предложения по новым стандартам взаимодействия бизнеса и власти.
Также будут рассмотрены реальные кейсы и подведены итоги работы с обращениями предпринимателей в регионе.
Не упустите возможность! Конференция пройдет с 11:00 до 14:00. Регистрация доступна по ссылке.
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