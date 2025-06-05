ВТБ тестирует российский высокопроизводительный комплекс для управления данными

ВТБ тестирует российский высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData 2Y, спроектированный специально для работы с

системами управления базами данных (СУБД), рассказал заместитель руководителя технологического блока банка Сергей Безбогов на конференции ЦИПР. ПАКи используются крупными корпорациями для поддержки высокопроизводительных операций, необходимых для устойчивой работы цифровых сервисов.

"Мы тестируем высокопроизводительный российский ПАК XDATA. Он предназначен для баз данных большого размера, требующих высокой производительности — спроектирован и оптимизирован именно для работы с большими СУБД", — рассказал Сергей Безбогов в рамках конференции ЦИПР. Подобные ПАКи в перспективе могут полностью заменить зарубежные решения на российском рынке, добавил топ-менеджер.

"Нам представляется, что направление настройки "железа" и софта под совместную работу — это тот профессиональный путь, по которому должны двигаться профессиональные высоктехнологичные ИТ-компании. Мы же как потребители должны у этих высокопрофессиональных компаний получать готовые решения, чтобы решать уже свои бизнес-задачи", — резюмировал топ-менеджер.

Высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData 2Y от компании "Тантор Лабс" (входит в "Группу Астра") был представлен в феврале 2025 года. Решение работает на базе оборудования технологической компании YADRO (входит в "ИКС Холдинг") — ведущего российского разработчика и производителя вычислительной техники.

"Мы начинали с разработки инфраструктурного ПО и добились в этой области неплохих результатов, став лидером российского рынка, - отметил генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев. - Однако для того, чтобы обеспечить высокую производительность полноценного решения, нам пришлось погрузиться в разработку "железа", поскольку именно на аппаратном уровне могут происходить определенные "потери", критичные для определенного вида задач. Например, для работы с большими данными. При создании Tantor XData нам удалось решить эту задачу за счет взаимной настройки аппаратных и программных компонент. В результате мы получили высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс, который мы предлагаем не только нашим заказчикам, но используем в собственной инфраструктуре".

В основе Tantor XData 2Y — мощные современные серверы с двумя процессорами третьего поколения архитектуры x86-64 от компании Yadro. Они поддерживают шину расширения PCIe Gen4 и до 8 ТБ оперативной памяти DDR4, которая работает на частоте 3200 МГц.