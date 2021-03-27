Свежий воздух и солнечный свет помогут тюменцам с упадком сил

Побороть симптомы весенней депрессии и перепадов самочувствия поможет солнечный свет, свежий воздух и живое общение. Об этом рассказала руководитель службы семейного консультирования Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Яковлева.

"Продолжительность солнечного дня увеличивается. Выходим на улицу и подставляем лица под солнечные лучики, чтобы активно вырабатывался витамин D", - советует психолог.

По словам эксперта, если на улице пасмурно, то дома можно включить яркие настольные лампы, добавить в интерьер букеты с цветами, вазы с фруктами. Еще один важный аспект поднятия настроения – это физическая активность. Нагрузка на тело поможет выработке гормона счастья окситоцина.

"Выбирайте прогулки на свежем воздухе, бег, велосипед или ролики. Подойдет спорт в любых видах, любая физическая активность. Это эффективное средство защитить себя весной от хандры", - пояснила Ольга Яковлева.

Кроме того, обязательно наличие живого общения с друзьями. Только лишь переписки со знакомыми в мессенджерах и соцсетях будет недостаточно. Также стоит вернуться к своим любимым и подзабытым интересам и хобби: от танцев до написания картин. Здесь все индивидуально и зависит от возраста и интересов.

Наконец, нельзя забывать про правильное питание, полноценный сон, оптимальный режим труда и отдыха, пишет "Тюменская область сегодня".