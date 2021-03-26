В Тюмени первые опрессовки начнутся 17 мая

Фото: пресс-служба УСТЭК

На сайте УСТЭК размещен предварительный график гидравлических испытаний теплосетей в Тюмени.

Старт первого этапа опрессовок запланирован на 17 мая, он продлится две недели. Столько же по времени займет и второй этап. Последующие 5 этапов рассчитаны на 12 дней.

"Составляя график отключения горячей воды в летние месяцы, специалисты УСТЭК синхронизируют даты проведения гидравлических испытаний с временем капитальных ремонтов там, где это возможно", — прокомментировали в пресс-службе УСТЭК.