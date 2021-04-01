Тюменские школы начали прием заявлений о наборе в первые классы

С 1 апреля по 30 июня школы Тюменской области принимают заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленных к ним территориях. Найти свою школу по прописке тюменцы могут на сайте городского департамента образования, жители других муниципалитетов - на аналогичных официальных сайтах.

С 6 июля по 5 сентября школы будут принимать заявления о приеме на обучение в первый класс детей не по прописке и только при условии наличия свободных мест.

Для приема на обучение нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Подать документы можно в несколько школ, однако зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест.

Как сообщалось ранее, заявление можно подать через Портал госуслуг, а также электронным письмом в адрес школы либо лично обратившись в общеобразовательную организацию.