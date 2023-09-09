827 первоклассников с особенностями развития пошли в тюменские школы в этом году

На сегодняшний день в Тюменской области насчитывается 450 школ, в которых созданы условия для интегрированного обучения. Кроме того, для "особенных" детей открыты 16 специальных коррекционных школ, сообщает департамент образования региона. Для обучения малышей с ОВЗ необходимы определенные условия.

- Специальные образовательные условия создаются в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, адаптированной программой и с учетом индивидуальной программой реабилитации для инвалидов, - уточнили в департаменте.

Ребят с особенностями развития в обучении сопровождают тьюторы. На сегодня в образовательных учреждениях региона работают 120 таких специалистов, сообщает АиФ-Тюмень.