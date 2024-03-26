В Тюмени проведут горячую линию для родителей будущих первоклассников

С 1 апреля начинается приём заявлений для зачисления детей в первый класс. Как подать документы? Можно ли это сделать дистанционно? Ответить на эти и другие вопросы готовы специалисты департамента образования города Тюмени 28 марта. Горячая линия будет работать с 14.00 до 17.00 по телефонам: (3452) 56-13-49, 56-13-51.

Заявление на зачисление ребенка в первый класс можно подать как лично, почтой, так и через Госуслуги. С этого года появилась возможность заранее сформировать черновик, сообщили ранее в Минцифры РФ.



Время отправки заявления в 1 класс может иметь решающее значение — места в школах распределяют с учётом очередности подачи заявок. Поэтому на Госуслугах был создан сервис, который позволяет заполнить заявление в первый класс заранее. Черновик сохранится в личном кабинете. Портал напомнит о старте записи в школу, останется только нажать кнопку "Отправить" в день начала приёмной кампании.

Создать само заявление легко: большинство полей заполняется автоматически, родителям первоклассника нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения.



Когда можно подать заявление

Школы сами определяют дату открытия записи в 1 класс, но это должно произойти не позднее 1 апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребёнка или в другую, если есть льгота, например там уже учится брат или сестра.



С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение. Ребёнка зачислят, если там остались свободные места. В случае отказа обратитесь в орган управления образованием, там предложат другие варианты.



Когда зачислят в школу

Заявление рассмотрят в течение 3 рабочих дней после окончания приёма заявок. Уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет портала.

Сервис работает на Госуслугах для всех регионов, кроме Москвы и Московской области. Там запись ведут только на региональных порталах.