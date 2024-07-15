Второй этап приема заявлений на прием первоклассников проходит в тюменских школах

Второй этап подачи заявлений о приеме в в первый класс проходит до 5 сентября, сейчас подать заявление можно в любую школу, независимо от регистрации, при наличии свободных мест.

Для оформления документов на портале Госуслуг необходимо заполнить заявление и принести оригиналы документов в школу. Информация о зачислении будет доступна в личном кабинете родителя. Если уведомление не поступило, свяжитесь со школой.

Напомним, прием заявлений от родителей будущих первоклассников проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня — для детей, которые живут на прикрепленной территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление (приказы о зачислении издаются по окончании приема всех заявлений); с 6 июля по 5 сентября — для детей, которые живут не на закрепленной территории.