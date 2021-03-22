На Салаирском тракте задержали пьяного подростка на "Ладе"

В Тюменской области в минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 51 водителя в состоянии опьянения. 7 автомобилистов задержаны за повторное пьяное вождение, они подлежат уголовной ответственности.

17-летний подросток задержан сегодня ночью за рулем автомобиля "ВАЗ-2114" в СНТ "Гвоздика" на Салаирском тракте. У подростка присутствовали признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на алкоголь водитель отказался. Ранее юноша задерживался пьяным за рулем в 2019 году. Теперь водителю предстоит уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.

23-летний водитель "Лады" 14-й модели, протаранившей в субботу ночью патрульный автомобиль ДПС, приговорен судом к административному аресту на 10 суток, за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения на него будет возбуждено уголовное дело по ст.264.1, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.