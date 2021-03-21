Тюменцам советуют вовремя забирать посылки и письма с почты

Любое почтовое отправление, которое поступает в отделение Почты России, имеет определенный срок хранения. Если в этот период адресат не забирает предназначенную для него посылку, письмо или бандероль, то оператор почты оформляет возврат.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области, срок хранения внутренних и международных посылок, отправлений EMS и крупногабаритных почтовых отправлений составляет 15 дней. Почтовые переводы и письменная корреспонденция, в том числе, мелкие пакеты хранятся в отделении 30 дней. Отправления с пометками "Судебное" и "Административное" – неделю.

Можно заказать доставку отправления домой на сайте или в мобильном приложении Почты России. Простая электронная подпись позволит получить отправление без заполнения бумажного извещения по коду из СМС. Срок хранения регистрируемых почтовых отправлений можно продлить на срок до 2 месяцев со дня поступления в отделение, пишет "Мегатюмень".

Кроме того, оформить заявку на платное хранение может не только тот, кому адресовано послание, но и любое его доверенное лицо. Для этого необходимо обратиться в почтовое отделение с документами, удостоверяющими личность.