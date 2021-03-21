В Тобольске стартует запись в "Отряды мэра-2021"

Фото из архива https://vk.com/otryady_mera_tyumen

Предварительная запись в "Отряды мэра-2021" в Тобольске будет проходить до 31 марта. В апреле 2021 года начнется прием документов на смены в июне. С 5 апреля по 15 августа будет доступна запись в резерв.

Распоряжение о начале кампании по трудоустройству подписал глава города Максим Афанасьев. Планируется в рамках проекта "Отряды мэра" временно трудоустроить 1 тыс. 620 подростков. Заработная плата за полную 10-дневную смену составит 4904,92 рублей. Кроме того, участникам "Отрядов мэра" от Центра занятости населения будет выплачиваться материальная помощь.

Летняя кампания начнется с 1 июня, но начинать подготовку нужно уже сейчас. Потребуется собрать пакет документов для трудоустройства. Кто не успеет собрать документы вовремя, могут рассчитывать на трудоустройство при наличии вакансий, пишет ИА "Тюменская линия".