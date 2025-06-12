Запись на третью смену "Отрядов мэра" откроется 18 июня

Первая смена тюменских "муравьев" наполовину отработала, а после праздников откроется онлайн-запись на третью смену.
Ребятам предстоит поработать с 4 по 15 августа. Как и в первые две смены, 10 рабочих дней по три часа.
Онлайн-запись откроется 18 июня в 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф. С 23 по 27 июня нужно предоставить пакет документов, в том числе банковские реквизиты на карту "МИР" юного работника. Зарплата составит 6 тыс. 411, 43 руб.
Кроме того, можно записаться в резерв второй смены, которая пройдет с 7 по 18 июля, отправив заявку на почту rezerv_om@mail.ru. Однако это не гарантирует трудоустройство, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru