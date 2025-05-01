В мае в Тюмени откроется запись на вторую смену "Отрядов мэра"

Онлайн-запись на вторую смену тюменских "Отрядов мэра" откроется после первой череды майских праздников, в честь Первомая. Планируется, что на работу выйдут 1950 "муравьев".

Записаться на работу можно будет 7 мая с 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф. С 12 по 16 мая необходимо предоставить пакет документов. Выйти на работу предстоит с 7 по 18 июля.

Подростки от 14 до 17 лет отработают 10 рабочих дней по три часа. Размер зарплаты для них составит 5 тыс. 853,91 руб. На выбор порядка 50 специальностей в разных сферах — от благоустройства до выступлений.

Всего летом 2025 года планируется три смены, получить трудовой опыт смогут 5000 ребят.

Отметим, что первая смена стартует 5 июня. Сейчас подростки могут записаться в резерв, подав заявку на электронную почту rezerv_om@mail.ru. Бланк можно скачать на официальном сайте проекта отряды-мэра.рф. Однако это не гарантирует 100%-ное трудоустройство, - сообщает Вслух.ру.