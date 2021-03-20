Неравнодушных тюменцев просят помочь в уходе за бездомными животными в приюте

120 собак содержится в приюте для бездомных животных "Лучший друг" в Тюмени. С февраля в добрые руки отдали лишь одного пса, за остальными ухаживают волонтеры, но им требуется помощь.

Как отметила руководитель приюта Анна Москвина, 16 добровольцев побывали у них в гостях в рамках визита, организованного мультицентром "Контора пароходства". Каждый захватил с собой угощение и средства первой необходимости для собак. Кошек сейчас в приюте нет, их раздали в прошлом году, а в кошачьем домике начали ремонтные работы.

"На данный момент у нас нет куратора кошек, чтобы все контролировать. Зато есть 120 собак. А выводить их некому. Самая хорошая помощь - это прогулка с ними", - рассказала Анна Москвина.

Желающие могут приезжать сюда и гулять с собаками, для этого созданы три вольера за счет Фонда президентских грантов. Предварительно нужно договориться по телефону: 8-961-202-41-18, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, приют "Лучший друг" также принимает коллективные заявки от школ для уроков доброго и ответственного отношения к домашним животным.

"Можно жалеть бездомных животных, но куда эффективней помогать. В этот приют требуются кураторы и волонтеры, чтобы на постоянной основе приезжать, помогать, общаться с песиками. Несмотря на то, что я очень сентиментальный человек, слезинки я не пустила. Вижу, что они в порядке, защищены и накормлены. Это намного лучше, чем на улице бродить в одиночку. В наших силах им помочь", - поделилась руководитель "Конторы пароходства Юлия Саначина.

Добавим, в Тюмени действует три приюта для бездомных животных. Выживают они благодаря пожертвованиям. Ежемесячно на содержание требуются 80-90 тыс. рублей. Это не только на простой корм и медикаменты, в сумму входят, к примеру, еще и коммунальные расходы.